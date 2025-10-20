Във Варна стягат нова обществена поръчка за боклука

снимка Булфото

Подготвя се новата обществена поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване във Варна.



Това съобщи заместник-кметът Илия Коев по време на редовната оперативка на общинската администрация.



Той подчерта, че районните администрации трябва да изготвят списък с подходящи места за изграждане на подземни контейнери, като се съобразят с подземните комуникации. Целта е да се въведе по-модерна, ефективна и екологична система за управление на отпадъците, предаде морето.нет.

