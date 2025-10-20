реклама

Във Варна стягат нова обществена поръчка за боклука

20.10.2025 / 17:50 0

снимка Булфото

Подготвя се новата обществена поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване във Варна.

Това съобщи заместник-кметът Илия Коев по време на редовната оперативка на общинската администрация.

Той подчерта, че районните администрации трябва да изготвят списък с подходящи места за изграждане на подземни контейнери, като се съобразят с подземните комуникации. Целта е да се въведе по-модерна, ефективна и екологична система за управление на отпадъците, предаде морето.нет.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама