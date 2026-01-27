Във Варна виртуалните посещения в библиотеката вече са повече от физическите

Пиксабей

Посещенията в Регионалната библиотека „Пенчо Славейков“ във Варна за втора поредна година регистрират ръст с около 10 процента, съобщи директорката Радка Калчева, като допълни, че те са равномерно разпределени в заемните за деца и възрастни и в читалнята.

Физическите посещения през м.г. са били 113 000. Виртуалните са повече - 130 хиляди, което според нея означава, че читателите все по-активно ползват електронните услуги и социалните мрежи. С 35 процента повече са станали последователите на Варненската библиотека във Фейсбук. Миналата година е била първата с цялостно присъствие на институцията в Тик-ток, където е достигнала до 47 хиляди потребители.

Новото мобилното приложение Libvar Mobile също генерира голям интерес, посочи още Калчева, цитирана от БТА. Мнението ѝ е, че то е „издърпало“ доста от читателите, защото е по-удобно и лесно за използване. За своите първи четири месеца приложението е свалено 780 пъти и през него вече се подават 16 процента от заявките за литература във Варненската библиотека.

С 11 % се е увеличил броят на заеманите книги през 2025-а спрямо предходната година, съобщи още директорката. Най-голям интерес има към съвременната българска литература. Продължава тенденцията да се свива ползването на периодични издания. Намалението е с една четвърт и по думите ѝ то е логично, защото самите издания изчезват или минават в електронен формат. Те претърпяват и сериозна трансформация като носител на информация, посочи още тя. Преди са били бърз ежедневен източник, а сега са по-аналитични, с по-обемни материали и интервюта, като цикличността им е месечна или по 4-6 пъти годишно.

Библиотеката получава периодика по депозит, както се изисква по закон, но тези бройки идват с няколко месеца закъснение, затова се прави и абонамент, който преди четири години е бил за 150 издания, а за 2026-а е за 113 български и 14 чуждестранни издания, направи сравнение директорката. Тя допълни, че е намалял и броят на депозираните книги от Националната библиотека. През 2024 г. те са били 8600, а през миналата - 5000, но това не значи, че се издава по-малко, а че не винаги се депозира, уточни тя.

Даренията за Варненската регионална библиотека през 2025-а са били два пъти повече спрямо предишната година, съобщи още Калчева, като припомни, че се приемат нови книги, а не стара литература. В последните години се даряват и много ноти. Част от тях са дигитализирани, но не за свободно ползване, а само за читатели. Миналата година са получени и ценни книги, които са част от дарение на Иван Станчов, предоставено на Държавния архив във Варна.

