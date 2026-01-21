Във Варна заловиха мъж с наркотици, обявен за издирване

Булфото

При извършена полицейска проверка вчера на адрес във варненския квартал "Аспарухово", полицаите от Четвърто РУ са заловили 38-годишен варненец, който е криминално проявен и с влязла в сила присъда „лишаване от свобода“.

Направената инспекция от служителите на реда, установила, че в обявения за общодържавно издирване мъж, са открити метамфетамин, коноп и вейп устройство, потвърдено с експертна справка.

Срещу нарушителя е образувано бързо производство, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!