Във Варна започва записването за начално обучение по тенис на корт

кадър: Гугъл мапс

На 4 август, вторник, започва записването за начално обучение по тенис на корт, съобщават от Общинско предприятие „Спорт- Варна“. То е насочено към деца на възраст от 5 до 8 години, като тренировъчният процес ще се провежда от 10.08.2026 г. (понеделник) на тенис кортове „Чайка“.

Заниманията са три пъти седмично – в понеделник, сряда и четвъртък, от 17:00 ч. Курсът е с продължителност 10 учебни часа.

Записването се извършва на място на тенис кортовете „Чайка“, кв. „Чайка“, до бл. 19. Допълнителна информация може да получите на тел.: 0885/070 101 - Христинка Даргънова.

Редактор "Екип на Петел",

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