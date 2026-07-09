Във Варна затварят за асфалтиране разклона за Траката в петък
снимка: Община Варна
На 10 юли (петък) в периода от 09:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде затворено за движение на пътни превозни средства кръстовището на ул. „Арх. Манол Йорданов“ с бул. „Осми приморски полк“ (разклона за Траката). Ограничението е във връзка с полагане на асфалтова настилка на кръстовището.
Не се налагат промени в маршрута на автобусите на градския транспорт, тъй като за тях и за автомобилите със специален режим на движение ще бъде осигурен коридор, съобщават от общинската пресслужба.
Гражданите е необходимо да използват алтернативни маршрути.
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