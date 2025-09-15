Във Варна завърши третото издание на Балканските лекоатлетически игри

снимки: Община Варна

През уикенда на стадион „Младост“ във Варна се проведе третото издание на Балканските лекоатлетически игри за деца и юноши – родени 2009-2015 г.

Организатор на надпреварата бе един от водещите клубове в „царицата на спортовете“ у нас СК „Супер спорт“ със съдействието на Община Варна, съобщиха от администрацията.

Към проявата имаше изключителен интерес, както от български така и от чуждестранни клубове. От страната се включиха представители на Варна, София, Пловдив, Русе, Видин, Добрич, Пазарджик и Горна Оряховица, както и 15 клуба от Румъния, Сърбия и Украйна, като имаше и предварителни заявки от Турция и Молдова.

Родните атлети се представиха изключително силно, макар че още сме в началото на сезона. Участниците в турнира имаха възможност да премерят сили в спринта на 60 м, бягането на 400 и 800 м и на 60 метра с препятствия, където най-бързи бяха представителите на домакините: Никола Василев и Росина Колева при родените 2011 г и Емили Кирякова – 2009 г, с треньори Николай Кръстев и Симеон Попхлебаров.

Призьорите в отделните дисциплини бяха наградени с красиви медали от директорът на Дирекция „Спорт“ – Кристиан Димитров и главния съдия на турнира Руслан Грозданов.

