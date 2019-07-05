Във Варненско: Мъж почина в колата си, докато шофира

Снимка Булфото

Вчера в около 09:40 часа на пътя между селата Доброплодно и Ягнило по време на движение е починал 56-годишен мъж от Нови пазар. Мъжът е управлявал автомобоил "Фолксваген", съобщиха от пресцентъра на варненската полиция.

По случая е образувано досъдебно производство.

Към момента е установено, че смъртта на мъжа няма касателство с възникналото в последствие леко пътно-транспортно произшествие.

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