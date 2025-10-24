Във Велики Преслав отнеха мерцедеса на 56-годишен, шофирал пиян

снимка: Булфото

56-годишен мъж от Велики Преслав е установен да шофира в Шумен след употреба на алкохол, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

Проверката от екип на пътна полиция била извършена малко преди 10:30 часа на бул. “Мадара“ в Шумен. Спрян бил водач на лек автомобил Мерцедес с шуменска регистрация.

Зад волана бил 56-годишен мъж, който лъхал на алкохол. Тестът с дрегер отчел 1,85 промила в издишания въздух.

Водачът е дал кръвна проба за анализ. Задържан е за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. Автомобилът е иззет с протокол. За извършено престъпление по чл. 343 „Б“ от НК е образувано бързо производство.

