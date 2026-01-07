Във Велики Преслав спряха БМВ, шофьорът на кокаин

снимка: Булфото

32-годишен мъж от село Веселиново е установен вчера да шофира след употреба на наркотични вещества, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Малко след 9,00 часа вчера на ул. “Стефан Караджа“ във Велики Преслав полицаи спрели за проверка водач на лек автомобил БМВ. Шофьорът се сторил съмнителен на униформените и те решили да го тестват за наркотици

Апаратът отчел положителна на кокаин проба. При проверката у мъжа намерили и пликче с около грам зеленикаво на цвят вещество – мъжът признал, че е хашиш. Автомобилът и наркотиците били иззети и приобщени като веществени доказателства.

Образувано е бързо производство, уточниха от полицията.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!