Във Великобритания тестват нова ваксина срещу ебола

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Оксфордският университет ще тества нова ваксина срещу смъртоносния вирус ебола, който се разпространява в ДР Конго, съобщи Пи Ей мидия, цитирана от Новини.бг.

Учените от университета бързо са разработили ваксина срещу щама Бундибугио на ебола и сега предстои да оценят нейната безопасност и имунния отговор при 50 здрави индивида на възраст между 18 и 55 години във Великобритания.

В подкрепа на бързото стартиране на изследването и преминаването към клинична оценка на кандидат-ваксината ChAdOx1 BDBV са осигурени запаси от около 620 000 дози от нея за потенциална бъдеща употреба.

Учените от Оксфордския университет, където се провежда изпитването, разполагат и с около 4000 дози за изследователски цели.

Изследователите си сътрудничат и с партньори в Уганда, за да подготвят клинични изпитвания в Африка.

Доброволците ще бъдат наблюдавани в продължение на една година, но учените очакват бързо да разберат дали ваксината може да осигури добра защита на хората.

Новата ваксина използва същата технология като тази срещу КОВИД-19 на Оксфорд/„Астра Зенека", което означава, че може да бъде разработена в рамките на няколко седмици.

„Продължаващата епидемия от вируса ебола не спира да нанася сериозни поражения на засегнатите общности, което подчертава спешната необходимост от ефективни ваксини и лечения", казва главният научен ръководител на изследването професор Тереза Ламб, цитиран от БТА.

По думите ѝ екипът работи с глобални партньори за разработването на кандидат-ваксината ChAdOx-BDBV, демонстрирайки как подобни сътрудничества могат да позволят бърза реакция в условията на бързо развиваща се епидемия.

„Този важен момент идва само 57 дни, след като Световната здравна организация (СЗО) обяви извънредна ситуация в областта на общественото здраве от международно значение заради разпространението на ебола", допълва Ламб.

Работата на Оксфордския университет по разработването на кандидат-ваксината срещу щама Бундибугио, която ще бъде готова за начало на клинични изпитвания от фаза I в рамките на няколко седмици, е ключов етап в усилията за реагиране.

„Всяка стъпка, която ни приближава към безопасна и ефективна ваксина, спомага за укрепването на способността ни да защитим уязвимите общности, да спасим човешки животи и да овладеем тази епидемия", отбелязва д-р Никол Лури от Коалицията за иновации в готовността за епидемии (CEPI).

Редактор "Екип на Петел",

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