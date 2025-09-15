Във Великобритания започва депортирането на мигранти с полети до Франция

Снимка: Пиксабей

Във Великобритания от днес започва депортирането на първите мигранти, пристигнали с малки лодки, с граждански полети до Франция, съгласно така наречената сделка за връщане "един влиза, един излиза", предава БНР.

Полети ще има всеки ден тази седмица и се очаква десетки мигранти да бъдат изведени от страната. Първите ще се присъединят към туристи и бизнес пътници на полет на Air France днес, освен ако не бъдат подадени съдебни оспорвания в последния момент.

Вестник "Таймс" съобщи, че разполага с писмо до един от мигрантите, в което предварително го уведомяват за точен час и дата на полета му от "Хийтроу" до Париж. На мигрантите по принцип ще се дава 5-дневно предизвестие за намерението на Министерството на вътрешните работи да го депортира, което му позволява да потърси правен съвет, преди депортирането да се осъществи.

След като всички правни пречки бъдат преодолени, мигрантите ще бъдат ескортирани в обезопасени микробуси от имиграционния център за депортиране "Хармондсуърт" до летището.

Ескорти от частния изпълнител Mitie Care & Custody ще ги придружават по време на полета им.

Стана ясно, че британското и френското правителство резервират места за граждански полети, за да намалят разходите.

Министерството на вътрешните работи е похарчило над 300 000 паунда за резервиране на чартърни полети по схемата за Руанда под бившето ръководството на консерваторите, но нито един не е излетял заради съдебни оспорвания. Само четирима мигранти са се преместили в Руанда на доброволни начала по тази схема.

