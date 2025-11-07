Във Верона ще бъде закриването на Зимните олимпийски игри

снимка pexels

Римски амфитеатър във Верона ще е домакин на церемонията по закриването на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо, оповестиха организаторите. Церемонията ще е на 22 февруари.



Игрите ще бъдат открити на 6 февруари и са домакини съвместно от град Милано и алпийския курорт Кортина д'Ампецо, а състезанията ще са в голяма част от Северна Италия.



"За първи път в историята олимпийска церемония ще се проведе в обект от световното културно наследство: Арена ди Верона“, каза Джовани Малаго, президент на организационния комитет на Милано-Кортина д'Ампецо 2026.



Известният италиански танцьор Роберто Боле ще участва, а представянето му ще бъде озаглавено "Красота в действие“, предаде Фокус.



Арената във Верона често е домакин на концерти на открито.

