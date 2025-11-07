реклама

Във Верона ще бъде закриването на Зимните олимпийски игри

07.11.2025 / 06:00 0

снимка pexels 

Римски амфитеатър във Верона ще е домакин на церемонията по закриването на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо, оповестиха организаторите. Церемонията ще е на 22 февруари.

Игрите ще бъдат открити на 6 февруари и са домакини съвместно от град Милано и алпийския курорт Кортина д'Ампецо, а състезанията ще са в голяма част от Северна Италия.

"За първи път в историята олимпийска церемония ще се проведе в обект от световното културно наследство: Арена ди Верона“, каза Джовани Малаго, президент на организационния комитет на Милано-Кортина д'Ампецо 2026.

Известният италиански танцьор Роберто Боле ще участва, а представянето му ще бъде озаглавено "Красота в действие“, предаде Фокус. 

Арената във Верона често е домакин на концерти на открито.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама