Във Витлеем посрещнаха коледните светлини

снимка Пиксебей

С музика и танци хората посрещнаха коледните светлини във Витлеем – родното място на Иисус Христос.

Празненствата се завръщат тази година с пълния си блясък в града, предава БНТ.

Миналата година бяха ограничени до религиозни ритуали без украси и събирания, заради израелската офанзива в Газа.

Жителите на съседния на Йерусалим град казват, че са претърпели много години на напрежение, но тазгодишното коледно настроение е важна стъпка по пътя към мира.

