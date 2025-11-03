Във Враца намериха решение за разкопаването на вече асфалтирани улици

Снимка: Фейсбук, К. Каменов

"Крайно време е да сложим край на безкрайното търсене на дипломи от експлоатационните дружества във Враца. Гражданите имат пълното право да се възмущават, когато улици, асфалтирани с обществени средства, след месец се превръщат в кръпки, изкопи и кал", написа във фейсбук кметът на Община Враца - Калин Каменов.

Той ще настоява на Общинския съвет в града да бъде въведено нормативно изискване всички комунални и комуникационни дружества — ВиК, "Топлофикация", ЕРП, газови и кабелни оператори — да възстановяват за своя сметка и изцяло участъците, които разкопават, а не само по трасето на изкопа.

Ето какво написа още кметът на Враца:

Ще предложим и промени, които:

- ще ограничат злоупотребите с оправданието „авария“;

- ще изискват депозити в размер на реалната стойност на всяка разкопана улица и строг контрол върху качеството на възстановяване;

- ще гарантират, че новоасфалтираните улици няма да бъдат копани поне 3 до 5 години след ремонт.

Ще настояваме и за пълна координация между дружествата – така че всички ремонти на подземни мрежи да се правят наведнъж, а не последователно.

Община Враца ще създаде публичен регистър на разкопаванията, за да знаят гражданите кой, къде и как работи.

Всяко дружество трябва да носи пълна отговорност за възстановяване на уличната настилка в първоначалния ѝ вид и за своя сметка. Оправданието „авария“ не може да бъде извинение за липса на планиране и координация.

Гражданите не бива да поемат последствията от чужда безотговорност или формални вратички в закона.

Стига вече оправдания за липса на капиталови програми и инвестиции, за сметка на корпоративните печалби на дружествата. Инфраструктурата на града е общо благо, не частен терен.

