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Във федерацията по тенис скърбят за Мартин Велев

11.07.2026 / 12:05 1

Снимка Кадър Гугъл мапс, Линкдн

С дълбока тъга Българската федерация по тенис съобщава, че на 36-годишна възраст внезапно почина Мартин Велев – заместник-председател на Управителния съвет на БФ Тенис, бивш състезател и управител на редица фирми в областта на строителството и финансите.

Със своята енергия, професионализъм и всеотдайност Мартин Велев беше отдаден на развитието на българския тенис.

Мартин Велев е син от брака на президента на Българския олимпийски комитет Весела Лечева с бизнесмена Манол Велев, който почина през 2022 година.

"Управителният съвет на Българската федерация по тенис изказва своите искрени съболезнования на семейството, близките и приятелите на Мартин Велев. Поклон пред светлата му памет", се казва в съобщението на Българската федерация по тенис, цитирано от Спортал.бг.

Екипът на "Петел" изказва съболезнования на семейството и близките на г-н Велев.

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Редактор "Екип на Петел",

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Коментари
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MrBean (преди 37 минути)
Рейтинг: 230770 | Одобрение: -2050
То хубаво скърбят,ама защо тук трият "поздравленията"?

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