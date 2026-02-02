реклама

Във варненския квартал “Възраждане” призоваха: Преместете колите си, за да може да мине снегоринът

02.02.2026 / 22:20 0

кадри: Теодора Станева, Виждам те КАТ Варна

Днес на много места във Варна и шофьори и пешеходци имаха големи трудности с придвижването. Закъсали автомобили и коли бяха честа гледка, за жалост не липсваха и инциденти. 

Мнозина призоваваха вторник да бъде обявен за неучебен ден, но това няма да е факт.

С редки изключения, като "Аспарухово", където снегът беше почистен до асфалт, кварталите изпитват сериозни затруднения, а притесненията са, че снегът тази нощ може да причини нови главоболия. 

За това в социалните мрежи призовават да се паркира адекватно, за да може снегопочистващата техника да преминава.

Такъв е сигналът от квартал "Възраждане":

 

