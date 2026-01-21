Във варненското село Тополи празнуват Бабинден по стар стил

Снимки: Булфото

Самодейките от НЧ „Св. Св. Кирил и Методий” във варненското село Тополи по традиция празнуват Деня на родилната помощ, наричан по стар български обичай Бабинден.

Облечени в народни носии, с песни, танци и много хумористични закачки създадоха празнично настроение в цялото село, отбелязва Булфото.

Посетиха кметството и здравната служба, а по пътя спираха автомобили и минувачи, даваха им да държат куклите и искаха пари за памперси и ги черпеха със сладки, баничка или ракия.

