Във вторник Доналд Тръмп ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски

Кадър Ютуб

Във вторник, 23 септември, президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски и лидери на десет други държави в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Това обяви говорителката на Белия дом Каролайн Левит по време на официален брифинг днес.



Според думите и американският ще проведе утре редица важни срещи в Ню Йорк. Той ще произнесе и "важна реч“ пред световната организация за "възстановяването на американската мощ по света“ под негово ръководство, допълва Фокус.



В рамките на Общото събрание на ООН Тръмп ще се срещне с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, украинския президент Володимир Зеленски, аржентинския президент Хавиер Милай, както и с лидери на ЕС.



Според съобщеният по-късно Тръмп ще проведе многостранна среща с лидерите на Катар, Саудитска Арабия, Индонезия, Турция, Пакистан, Египет, ОАЕ и Йордания

