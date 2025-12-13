Във вторник гледат делото на 23-годишната жена, убила приятеля си с пистолет в Пловдив

снимка: Булфото

23-годишната Б. Б., простреляла смъртоносно с газов пистолет своя 50-годишен приятел Ивайло А. застава пред съда във вторник.

Следващата седмица ще се проведе разпоредително заседание, в което трябва да стане ясно как ще бъде гледано съдебното следствие срещу Б. Спорямо нея е повдигнато обвинение за умишлено убийство по чл. 115 от НК, предава trafficnews.bg.

Инцидентът се случи на 6 януари в апартамента на загиналия в ЖР „Тракия“, като първоначално не беше ясно дали именно обвиняемата го е простреляла. По време на разследването обаче се е установило, в трагичния ден обвиняемата отишла да поиска заем от пострадалия, почерпили се с алкохол, но между двамата възникнал скандал, допълва trafficnews.bg.

Първоначално с тях бил приятел на А. Когато той си тръгнал, телефонът на Б. позвънил, което подразнило мъжа. Той го взел и скрил в джоба си. Поради тази причина между двамата възникнал скандал. 50-годишният ударил жената, като впоследствие извадил газов пистолет, който държал под възглавницата на леглото. Тя успяла да вземе оръжието и с него произвела шест изстрела, четири от които попаднали в пострадалия.

Според заключението на съдебномедицинската експертиза причината за смъртта на Ивайло А. е остра кръвозагуба.

