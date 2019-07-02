Във вторник остава слънчево и горещо

Във вторник ще е слънчево, след обяд – горещо. Ще духа слаб до умерен южен вятър. Температурите ще продължат да се повишават и максималните ще са предимно между 34° и 39°. В София - около 34°.

Над планините ще е слънчево. Ще духа умерен, по високите и открити части - временно силен вятър от изток-североизток. Температурите ще се повишат още и максималната на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра – около 22°.

По Черноморието ще е подходящо за туризъм. Ще бъде слънчево и топло. Ще духа до умерен южен вятър. Максималните температури ще са 29° - 30°. Вълнението на морето ще е 1 - 2 бала. Температурата на морската вода е 26° -27°.

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