Въведение Богородично е. Какви са традициите

На 21 ноември православната църква отбелязва въведение Богородично.

Той е един от дванадесетте велики празници в християнския календар и един от четирите, посветени на Света Богородица.

Посветен е на събитие от живота на Богородица, описано в апокрифните текстове и църковното предание – въвеждането на тригодишната Мария в Йерусалимския храм.

Според преданието родителите ѝ – Йоаким и Анна, дълго време нямали деца и се молели горещо Бог да им подари наследник. Когато се родила Мария, те дали обет да я посветят в служба на Бога. На три години те изпълнили обещанието си и я отвели в храма. Там тя била посрещната тържествено от първосвещеника, който я въвел в Светая Светих – най-святото място, в което дори свещениците влизали само веднъж годишно.

Традиции и обичаи на празника

На 21 ноември вярващите посещават храмовете, за да запалят свещ и да се помолят за здраве, мир в семейството, благополучие на децата и духовна сила.

Особено се почита иконата на Света Богородица, пред която се отправят молитви за закрила на дома.

Тъй като празникът попада в периода на Коледните пости, трапезата е постна. Тя има символично значение – показва смирение и чистота. Традиционни ястия са: варено жито или царевица, боб чорба, постни сарми, печени или варени картофи, тиквеник, мед и плодове.

Ден на християнското семейство

През XX век Българската православна църква и българската общественост започват да отбелязват празника и като Ден на християнското семейство и на православната християнска младеж.

Това не е случайно – въвеждането на малката Мария в храма се възприема като пример за силата на семейството, изпълнено с любов, доверие и вяра. На този ден се почита ролята на родителите, стремящи се към доброто възпитание на своите деца, и значението на духовните и морални ценности.

За православните християни това е ден на надежда, светлина и духовно обновление, предаде бТВ.

