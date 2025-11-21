Въведение Богородично е. Какви са традициите
На 21 ноември православната църква отбелязва въведение Богородично.
Той е един от дванадесетте велики празници в християнския календар и един от четирите, посветени на Света Богородица.
Посветен е на събитие от живота на Богородица, описано в апокрифните текстове и църковното предание – въвеждането на тригодишната Мария в Йерусалимския храм.
Според преданието родителите ѝ – Йоаким и Анна, дълго време нямали деца и се молели горещо Бог да им подари наследник. Когато се родила Мария, те дали обет да я посветят в служба на Бога. На три години те изпълнили обещанието си и я отвели в храма. Там тя била посрещната тържествено от първосвещеника, който я въвел в Светая Светих – най-святото място, в което дори свещениците влизали само веднъж годишно.
Традиции и обичаи на празника
На 21 ноември вярващите посещават храмовете, за да запалят свещ и да се помолят за здраве, мир в семейството, благополучие на децата и духовна сила.
Особено се почита иконата на Света Богородица, пред която се отправят молитви за закрила на дома.
Тъй като празникът попада в периода на Коледните пости, трапезата е постна. Тя има символично значение – показва смирение и чистота. Традиционни ястия са: варено жито или царевица, боб чорба, постни сарми, печени или варени картофи, тиквеник, мед и плодове.
Ден на християнското семейство
През XX век Българската православна църква и българската общественост започват да отбелязват празника и като Ден на християнското семейство и на православната християнска младеж.
Това не е случайно – въвеждането на малката Мария в храма се възприема като пример за силата на семейството, изпълнено с любов, доверие и вяра. На този ден се почита ролята на родителите, стремящи се към доброто възпитание на своите деца, и значението на духовните и морални ценности.
За православните християни това е ден на надежда, светлина и духовно обновление, предаде бТВ.
