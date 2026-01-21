Въведоха ограничения за движението на автомобили над 12 тона в Кюстендилско

Снимка: Фейсбук, Н. Анастасов

Ограничения за движението на товарни автомобили над 12 тона са въведени по пътя Конявска планина – м. Стражата – с. Коняво – Кюстендил и по пътя за граничния контролно-пропускателен пункт "Гюешево" – Кюстендил – Дупница. Това съобщиха за БТА от Областното пътно управление.

В района на местността Черна нива има закъсал тежкотоварен камион, който възпрепятства движението. На място работят екипи на пътното управление. Движението се регулира от пътната полиция.

По пътищата в областта са изкарани всички налични машини за почистване, но снегът вали непрекъснато и екипите не могат да смогнат, казаха още за БТА от Областното пътно управление.

