Въвеждаме нови европравила за шофьорите в България
Булфото
Евродепутатите одобриха нови правила на Европейския съюз, свързани с шофьорските книжки. Има и нови изисквания за младите шофьори.
Изпитът за получаване на книжка вече ще включва и познания за рисковете от мъртвата точка на видимост, системите за подпомагане на водача, безопасното отваряне на вратите и рисковете от отклоняване на вниманието при използването на телефон, предаде БТВ.
За първи път в правилата на евросъюза ще има и изпитателен срок за неопитните водачи - най-малко 2 години.
Те ще подлежат и на по-строги правила и санкции за шофиране под въздействието на алкохол и без предпазни колани.
Освен това книжка ще могат да получават младежите, навършили 17 години. Те обаче ще трябва да карат само с опитен придружител, докато не навършат пълнолетие.
Новите правила ще влязат в сила след публикуването им в официалния вестник на Европейския съюз, а след това държавите ще имат 4 години, за да започнат да ги прилагат.
Според инструктори у нас от методиката за обучение на младите шофьори са премахнати практически задачи, които помагат в реални ситуации, като реакция и спиране при висока скорост.
След още пет часа кормуване 18-годишният Виктор ще завърши курса за шофьори.
Снимка: bTV
Минималните часове кормуване са 31. Инструкторът вече е посъветвал Виктор да вземе допълнителни часове, за да бъде готов да излезе на пътя сам.
И разказва за куриозни случаи при някои от младите шофьори - не познават посоките:
„Като му зададем посока, той докато се ориентира коя е лявата, дясната страна, минава време, а той автомобилът се движи“.
Страната ни ще отлага до последния възможен срок разрешението 17-годишни да могат да шофират, коментира днес транспортният министър.
„Като държава с най-висок травматизъм и най-много загинали на пътищата, където, както следите също и вие статистиката, младите, новите шофьори имат много сериозен дял, за нас е още по-рисковано да намаляваме тази възраст на 17 години“, обяви министър Гроздан Караджов от Русе.
Снимка: bTV
Инструктори искат да се върне обучението на т.нар. „скоростна отсечка“.
„Трябва да определено време да се вдигне определена скорост и след сигнал, да се спре“- Показва реакциите – да“, смята инструкторът на Виктор.
Важно е и обученето, но и примерът, който виждат младите шофьори, казва инструкторът.
„Нереалистично високо самочувствие и липса на възпитание. Надали това дете, ако не е виждало баща му да превишава скоростта в такива размери, би си позволил да го направи“, смята д-р инж. Атанас Иванов.
Виктор казва, кое му е най-трудно в подготовката за шофьор:
„Да съобразявам всичко едновременно, може би”.
