Снимка Пиксабей

От началото на годината търговските обекти, заведенията, битовите пазари и таксиметровите услуги в Северна Македония вече не приемат българския лев като платежно средство. Купуването с евро е възможно, но единствено с карта, съобщават посетители на границата.

"То вие вече не искате левове, та при нас ли. Не може с левове“, категорична е продавачка в минимаркет в Крива паланка.

Същата практика е въведена и в търговски център в Куманово, където плащането с левове не е възможно от три дни. Кеш плащанията с евро също са затруднени, тъй като магазините не разполагат с евробанкноти или центове, за да върнат ресто.

Официалният курс на денара спрямо българския лев е 31,44 денара за лев. След това се извършва преизчисляване в евро при превалутиране в българските банки, което налага допълнителни сметки при пазаруване.

Въвеждането на еврото в България ще сложи край и на продължилата десетилетия "куфарна търговия“ през границата.

Доскоро кюстендилци продължаваха да пазаруват в Куманово и Крива паланка, тъй като стоките там бяха по-евтини.

Сега много българи предпочитат да посещават магазини и заведения в Северна Македония не само заради цените, но и за културни и туристически преживявания. През новогодишните празници стотици посетители от Кюстендил се събраха в Куманово, Крива паланка, Ранковци и Етносело.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!