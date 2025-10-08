Въвеждат български модел за пенсиите в Германия

Пиксабей

Задължително осигуряване за т.нар. втора пенсия в частен фонд иска да въведе в Германия канцлерът Фридрих Мерц. Това е една от мерките, които той предлага, за да бъдат преодолени дефицитите заради нарастващите социални разходи, предаде 24 часа.

„Нашето население ще бъде принудено да харчи повече от доходите си за пенсии, здравеопазване и грижи. И това трябва да се прави справедливо", каза Мерц в интервю за ARD, цитирано от Bild.

Очаква се германският бюджет да натрупа допълнителен дефицит от поне четири милиарда евро през 2026 г. Само от януари до юни разходите на здравната система са скочили с 7,8 %, а приходите са се увеличили едва с 5.5%. Властите в Германия обсъждат увеличаване на вноските и дори частично премахване на обезщетенията.

В момента вноската за пенсионния фонд е 18,6 % от брутната заплата (разделя се между работника и работодателя). Според Мерц тя може да се повиши леко.

Възможен вариант било правителството да изисква от хората „да правят повече за частното си пенсионно осигуряване, в сравнение с настоящия момент". Самият той е за задължителна частна пенсия, споделя Мерц.

Описаният от германския канцлер модел следва този, който работи в България от началото на ХХI век. При него родените след 1959 година граждани освен към Националния осигурителен институт задължително се осигуряват и в частни универсални пенсионни фондове. Там натрупаните средства са лични и се инвестират от фондовете, за да се увеличи натрупването за т.нар. втора пенсия. Така реално при пълен период на осигуряване от 40 години човек може да добави още около 40% към пенсията си към НОИ.

Канцлерът Мерц предложи и друг опит, който вече работи в България - преразглеждане на сегашната фиксирана възраст за пенсиониране (67 години) и включването на трудовия стаж при условията за отпускане на пенсия.

