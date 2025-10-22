Въвеждат електронни шофьорски книжки

Булфото

Европейският парламент одобри мащабна реформа на правилата за шофьорските книжки и трансграничните санкции, която предвижда въвеждането на цифрови свидетелства за правоуправление и взаимно признаване на наказанията между държавите членки, предава ДПА, цитира БТА.



Според приетите промени, договорени предварително между парламента и Съвета на ЕС, до 2030 г. всички водачи ще могат да използват електронна шофьорска книжка, зареждана на мобилно устройство.



Новите правила ще позволят тежките нарушения на пътя - като шофиране в нетрезво състояние или значително превишаване на скоростта - да водят до забрана за управление в целия Европейски съюз, а не само в държавата, където е извършено нарушението.

Реформата предвижда и разширяване на режима на управление с придружител, който позволява на млади шофьори да карат по-рано, ако са с опитен водач. С цел справяне с недостига на шофьори в транспортния сектор минималната възраст за водачи на камиони се намалява от 21 на 18 години, а за автобуси - от 24 на 21 години.

След допълнително обучение водачите ще могат да управляват и превозни средства до 4,25 тона. Предвидено е за по-възрастните шофьори да няма задължителни медицински прегледи, както първоначално бе обсъждано.



Държавите членки разполагат с три години, за да транспонират реформата в националното законодателство, след което следва едногодишен преходен период.



Реформата е част от пакета на ЕС за повишаване на пътната безопасност, чиято цел е значително намаляване на смъртните случаи по европейските пътища до края на десетилетието.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!