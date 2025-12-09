реклама

Въвеждат големи промени за движението в Шумен

09.12.2025 / 23:10 0

снимка: Булфото

Да се поставят твърди ограничителни елементи върху двойната непрекъсната линия на бул. „Ришки проход“ в Шумен, гласува днес Общинската комисия по  безопасност на движението по пътищата.  

Предложението дойде от началника на „Пътна полиция“ гл. инсп. Веселин Георгиев и след кратък дебат бе единодушно прието, предаде Шум бг. 

Решено бе ограничителите да са от типа, който е използван в района на кръговото на Седми километър – бордюр с височина 20 см и колчета със светлоотразителни елементи с височина 50 см. Те ще се поставят не по цялото протежение на булеварда, а само в участъка от кръговото кръстовище с ул. „Владайско въстание“ до кръстовището с ул. „Цветан Зангов“.

„Тази година на бул. „Ришки проход“ има 9 произшествия с трима ранени. Всички те са заради двойната непрекъсната маркировка, която на 99% не се спазва“, каза Веселин Георгиев.

Според полицейския шеф водачите извършвали нарушения дори когато виждат патрулен автомобил и униформени на мястото. „С отхвърлянето на кръстовището пред Лидл обаче остава нерешен и проблемът с пешеходците“, добави още гл. инсп. Георгиев.

 

