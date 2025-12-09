Въвеждат големи промени за движението в Шумен

снимка: Булфото

Да се поставят твърди ограничителни елементи върху двойната непрекъсната линия на бул. „Ришки проход“ в Шумен, гласува днес Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата.

Предложението дойде от началника на „Пътна полиция“ гл. инсп. Веселин Георгиев и след кратък дебат бе единодушно прието, предаде Шум бг.

Решено бе ограничителите да са от типа, който е използван в района на кръговото на Седми километър – бордюр с височина 20 см и колчета със светлоотразителни елементи с височина 50 см. Те ще се поставят не по цялото протежение на булеварда, а само в участъка от кръговото кръстовище с ул. „Владайско въстание“ до кръстовището с ул. „Цветан Зангов“.

„Тази година на бул. „Ришки проход“ има 9 произшествия с трима ранени. Всички те са заради двойната непрекъсната маркировка, която на 99% не се спазва“, каза Веселин Георгиев.

Според полицейския шеф водачите извършвали нарушения дори когато виждат патрулен автомобил и униформени на мястото. „С отхвърлянето на кръстовището пред Лидл обаче остава нерешен и проблемът с пешеходците“, добави още гл. инсп. Георгиев.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!