Въвеждат извънредни почивни дни за Нова година?

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Остават точно 84 дни до смяната на валутата. От 1 януари официално вече ще се разплащаме в евро.

За по-лесен преход в първите часове финансовият министър Теменужка Петкова предлага да бъдат въведени извънредни почивни дни, съобщи Нова телевизия.

Идеята е 31 декември и 2-ри януари да са неработни.

Първи януари така или иначе е почивен ден.

