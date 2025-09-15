Въвеждат маршрутни промени по няколко линии на градския транспорт във Варна

Снимка: Petel.bg

Във връзка с проект на „Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД за реконструкция и доизграждане на ВиК мрежата в града и затваряне за движение на участък от бул. „Осми приморски полк“ – пътя за кв. „Виница“ в района на спирка „Светкавица“, от 18 септември (четвъртък) се въвеждат промени в маршрута и обслужването на четири линии от градския транспорт - № 31, № 31А, № 30 и № 29, съобщават от Общинското предприятие ТАСРУД.

Линия № 31

Делник:

- По маршрут от спирка „ЖП Гара“, спирка „Явор“, бул. „В. Левски“, бул. „Княз Борис I“ - спирка „Балкан“ до спирка „Дом майка и дете“: начален час 05:00 ч., краен час 23:00 ч. - интервал 15 минути.

Празник:

- По маршрут от спирка „ЖП Гара“, спирка „Явор“, бул. „В. Левски“, бул. „Княз Борис I“- спирка „Балкан“ до спирка „Дом майка и дете“: начален час 05:00 ч., краен час 23:00 ч. - интервал 20 минути.

Ще се обслужват всички спирки по маршрута двупосочно.

Линия № 31А

Делник:

- По утвърден маршрут - спирка „ЖП Гара“ с начален час 06:05 ч. и краен час 21:00 ч. - к.к. Св.Св. Константин и Елена до спирка „Дом майка и дете“- с интервал 30 минути.

- По утвърден маршрут - спирка „Дом майка и дете“ с начален час 06:50 ч. и краен час 22:00 ч. - к.к. Св.Св. Константин и Елена до спирка „ЖП Гара“ - с интервал 30 минути.

Празник:

- По утвърден маршрут - спирка „ЖП Гара“ с начален час 06:00 ч. и краен час 21:00 ч., к.к. Св.Св. Константин и Елена до спирка „Дом майка и дете“- с интервал на 30 минути.

- По утвърден маршрут - спирка „Дом майка и дете“ с начален час 07:00 ч. краен час 22:00 ч., к.к. св.св. Константин и Елена до спирка „Жп. Гара“ - с интервал на 30 минути.

Линия № 30

Делник/ Празник:

- Спирка „Дом майка и дете“ до С.О. Добрева чешма – 06:00; 08:30; 12:00; 14:30; 18:00; 21:00 ч.

- С.О. Добрева чешма до спирка „Дом майка и дете“ - 06:30; 09:00; 12:30; 15:00; 18:30; 21:30 ч.

Въвежда се временна линия № 31/Светкавица:

Делник/ Празник:

- спирка „ЖП Гара“ с начален час 05:10 ч. и краен час 23:05 ч. през спирка „Явор“ до спирка „Светкавица“ - интервал 30 минути.

- спирка „Светкавица“ с начален час 05:10 ч. и краен час 23:10 ч. през спирка „Явор“ до спирка „ЖП Гара“ - интервал 30 минути.

Ще се обслужват всички спирки по маршрута двупосочно.

Автобусите по този маршрут ще бъдат обозначени с допълнителни табели „31 Светкавица“.

Въвежда се временна линия № 31/Разклон Виница:

Делник/ Празник:

- спирка „Дом майка и дете“ – разклон „Виница“ с начален час 05:10 ч. и краен час 22:35 ч., разклон „Виница“ - спирка „ Дом майка и дете“ с начален час 04:55 ч. и краен час 22:50 ч. - интервал 30 минути.

Ще се обслужват следните спирки: „Разклон Виница“, „Захари Дончев“, „Д-р Николаев“, „Чешмата“, „Център Виница“, „Черно море“, „Дом майка и дете“ - двупосочно.

Автобусите по този маршрут ще бъдат обозначени с допълнителни табели „31 Разклон Виница“.

Линия № 29

По маршрут от спирка „ЖП Гара“, спирка „Явор“, бул. „В. Левски“, бул. „Княз Борис I“ - спирка „Балкан“, спирка „Дом майка и дете“ до Аладжа манастир. Ще се обслужват всички спирки по маршрута.

Делник:

- от ЖП гара – 08:00; 13:00 ;17:50 ч.

- от Аладжа манастир – 09:00; 14:00; 18:50 ч.

Празник:

- от ЖП гара – 07:55; 13:10; 17:50 ч.

- от Аладжа манастир – 08:55; 14:10; 18:50 ч.

Припомняме, че за движение ще бъде затворена отсечката между ул. „Арх. Манол Йорданов“ (свързваща пътя за кв. „Виница“ с бул. „Княз Борис I“) и разклона за ул. „Катя Чукова".

