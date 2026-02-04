Въвеждат нови специалности по 10 професии в училищата във Варна и областта

Снимка: Булфото

Близо 3 процента е ръстът на учебните заведения в област Варна, които ще предложат професионално образование. Това е един от основните изводи, направен в проекта за Държавен план прием (ДПП) за предстоящата 2026/2027 учебна година. Днес планът беше представен от д-р Ирена Радева, началник на Регионалното управление на образованието Варна и съгласуван на заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие, съобщават от Областната администрация в града.

„Държавният план-прием е ключов инструмент за прилагане на държавната политика в областта на образованието и заетостта. Той е пряко свързан с подготовката на кадри, които отговарят на реалните потребности на пазара на труда в област Варна и подпомагат устойчивото икономическо развитие на региона“, каза в своето обръщение към участниците областният управител професор Андрияна Андреева.

Проектът е съобразен не само със заявките и становищата на работодатели и работодателски организации, които отразяват потребностите на пазара на труда, но и със стратегиите, прогнозите и плановете за развитие на общините и областта, с броя на учениците, завършващи основно образование на територията на област Варна.

4123-ма са седмокласниците, които ще завършат тази година, а 4400 са местата, които ще бъдат предложени за продължаващото им обучение. От тях ще се възползват и ученици от други области, както и деца от Украйна, които се обучават в региона. През последните 2 години близо 700 деца от Украйна заемат места в цялата образователна система - от детската градина до 12-ти клас, в област Варна.

Паралелките в осми клас, които ще предложат професионална подготовка са 172, а 25 остава броят на паралелките с профил „чужди езици“ за предстоящата учебна година. 21 са средните училища в областта, 18 са професионалните гимназии, 5 са профилираните гимназии и 3 са обединените училища. 2 са специализираните училища – НУИ „Д. Христов“ и Спортното училище „Г. Бенковски“.

За държавен план-прием през учебната 2026/2027 г. за първи път ще се въведат нови специалности по 10 професии. Списъкът им е подготвен и с помощта на бизнеса. Ето и новите професионални направления:

 Безпилотни летателни апарати и Дизайн на дигитални и печатни медии, които ще се изучават в Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи „Акад. Благовест Сендов“ Варна

 Балнеологични и възстановителни процедури - в Средно училище „Любен Каравелов Варна

 Дигитално проектиране на мебели и интериор в Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ Варна

 Дизайн на дигитални и печатни медии

 Киберсигурност в Професионална гимназия по икономика и технологии „Д-р Иван Богоров“ Варна

 Корабостроене и кораборемонт в Професионална гимназия „Св. Димитър Солунски“ Белослав

 Организиране на събития в Професионална гимназия по текстил и моден дизайн Варна

 Агрономство и агробизнесв в Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец“ Суворово

 Образователна медиация в Средно училище „Неофит Бозвели“ Варна

Има ръст и в паралелките, които предлагат дуална система на обучение, позволяващо учениците да се обучават в реална работна среда. За предстоящата учебна година ще има 12 професии, които ще се изучават в 7 професионални гимназии във Варна.

Сред новите професии са:

 Мебелно производство и реставрация

 Екохимични, биологични продукти и битова химия

 Неорганични и електрохимични процеси

 Контрол на качеството и безопасност на храните

 Лабораторен контрол в химични, хранителни и биотехнологични производства

 Автоматизирани системи и технологии в машиностроенето

 Възобновяеми енергийни източници

 Рекламна графика

 Хибридни и електрически пътни превозни средства

 Професия Строителство и архитектура

 Професия Геодезист

 Търговия и продажби

Пет са професиите защитени от държавата, които ще се изучават в 3 училища в област Варна:

Във Варненска морска гимназия „Св. Николай Чудотворец“:

 Корабоводене – морско,

 Корабни машини и механизми,

 Корабни електрически системи,

В Професионална гимназия „Свети Димитър Солунски“, Белослав :

 Пристанищна механизация

В Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски“,Варна:

Професия Строителство и архитектура

В своите коментари днес представителите на работодателските организации и на общините от областта изразиха задоволство от факта, че предложеният ДПП за предстоящата учебна година е съобразен с предложенията на работодателите от областта, с динамиката на регионалната икономика, със спецификата в развитието на общините и с приоритетите на държавната образователна политика.

