Въвеждат отделни цени за водата за битови потребители и бизнеса

Булфото

Въвеждането на отделни цени за бизнеса и за битовите потребители, прие Народното събрание с промени в Закона за водите на второ четене. Вносители са народни представители от "Прогресивна България". "За" гласуваха и от ДПС-НН, и от "Възраждане". ГЕРБ, ПП и ДБ се "въздържаха", предаде 24 часа.

Сега у нас водата струва еднакво и за бизнеса, и за гражданите с изключение само на един от трите компонента на цената – този за пречистване. За бизнес клиентите има три степени на пречистване в зависимост от замърсяването, което са направили, и те се плащат различно. Най-ниската тарифа за пречистване - почти еднаква с тази за битовите потребители, се прилага за офиси.

Според предложенията на "Прогресивна България" занапред не само цената за пречистване, а и тази за доставяне и за отвеждане на водата ще са различни за бизнеса, като към категорията на битовите потребители се добавят също детските градини, училища, болници, здравни и социални заведения.

Ценовата реформа е само една от многото, които се предвиждат в този проектозакон.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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