Въвеждат професионален стандарт за обновяване на междублоковите пространства

Професионален стандарт за обновяване на междублоковите пространства въвежда Столичната община с напълно нов тип обществена поръчка, съобщава столичният кмет Васил Терзиев на своята Фейсбук страница.

Т.нар. кални точки са реален проблем за достъпа, въздуха и качеството на живот в кварталите, който досега се е решавал с работа "на парче", посочва кметът и подчертава, че новият системен подход ще помогне за решаването на проблема.

През 2024 г. Общината обновява 37 обекта с обща площ около 16 000 кв. м в различни райони на София. За 2025 г. районите предложиха 96 нови места, но ограниченията на бюджета позволяват да се облагородят едва около 30 от тях, информира кметът. По думите му хората усещат този недостиг - трудно е да чакаш години за нещо толкова базово като чисти обувки и нормален достъп до входа си.

С новия професионален стандарт се залагат устойчиви и дълготрайни решения, с ясни правила и контрол. Стандартът включва типови проекти за различни видове междублокови пространства - по-бързи, по-евтини и по-качествени ремонти; eдинни критерии за приоритизация, които гарантират прозрачност и справедливост; контрол на разходите чрез бюджетни лимити и ориентировъчни цени; минимум три години гаранции и поддръжка - включително поливане, косене и възстановяване.

От Общината предлагат устойчиви решения като капково напояване, по-издръжливи тревни смеси, възможност за използване на дъждовна вода, както и участие на общността и бизнеса в поддръжката след гаранционния срок. Фокусът е качеството на въздуха, подчертава Васил Терзиев, цитиран от "Новини".

По думите му преобразуването на калните точки е само една от причините Общината да се бори за реформа в паркирането. Реформа, която не е механично вдигане на цени и разширяване на зони, а изцяло преосмисляне на начина, по който се управляват средствата. Така - че да гарантираме, че те се връщат в кварталите, пише още Терзиев в социалната мрежа.

