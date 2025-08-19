Въвеждат режим на водата в още едно ловешко село

Пиксабей

Режим на водата се въвежда в още едно ловешкото село Лисец, след като режим вече има в няколко населени места в областта, съобщават от ВиК – Ловеч. Причината е продължителното засушаване и силното намаляване на дебита на водоизточниците.

Водоподаване ще се осигурява през ден – от 6:00 до 20:00 часа на следващия ден, като ще се редуват високата и ниската зона на селото. Ограничава се и ползването на вода за поливане, миене на коли и улици и др., предаде БТА.

Поради авария днес има прекъсване на водоподаването и в село Умаревци, както и в част от село Горно Павликене.

Режим на водата е въведен от днес и в село Пресяка.

