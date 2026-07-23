Въвеждат тестове за почтеност за държавни служители на позиции с висок корупционен риск

Пиксабей

Министерският съвет одобри изменение и допълнение в Закона за държавния служител. Целта е да се изпълни етап от мярка 226а „Мерки за борба с корупцията и повишаване на интегритета“ от Реформа C10.R2 „Противодействие на корупцията“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

С промените се въвежда механизъм за проверка на почтеността на държавните служители, заемащи длъжности с висок корупционен риск в администрацията. Идентифицирането на позиции, изложени на висок риск от корупция се налага с оглед предотвратяване на корупционни прояви преди тяхното фактическо възникване, имайки предвид и факта, че решенията на тези служители често не подлежат на наблюдение и одобрение от независим орган, което засилва субективния фактор.

В тази връзка се предвижда въвеждането на тестове за почтеност, които да се провеждат при назначаване, при повишаване на по-висока длъжност и при одобрена от органа по назначаването мотивирана препоръка на инспекторат по чл. 46 и чл. 46а от Закона за администрацията по отношение на лице, заемащо длъжност с висок корупционен риск, съобщиха от Министерски съвет.

С други изменения в закона се засилва функцията на стипендиантската програма в държавната администрация, като се предоставят по-гъвкави условия за провеждането на програмата, с цел да се привлекат и задържат млади хора със специфична експертиза и квалификация, както и да се преодолее недостигът на експерти от определени специалности в администрацията.

На следващо място се предвижда да се подобри стратегическата насоченост и нормативната уредба на обученията за професионално и служебно развитие в държавната администрация, провеждани от Института по публична администрация.

Измененията в Закона за държавния служител предвиждат също и въвеждане на възможността за работа от разстояние, с цел да се отговори на съвременните обществени и административни условия и на достигнатото ниво на развитие на публичната администрация, като същевременно се гарантира неговото съответствие със съвременните организационни стандарти. В този контекст, работата от разстояние се утвърждава като ключов инструмент за модернизация на административните структури.

Редактор "Екип на Петел",

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