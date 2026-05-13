Въвеждат временна организация за движение на автомобилите в части на страната
На 13 май, днес, от 10 ч. до 14 ч. ще бъде ограничавано движението в отсечките Боровец – Самоков и Самоков – Бели Искър, предупреждават от Агенция "Пътна инфраструктура".
Причината за ограниченията е провеждането на колоездачно състезаниe по участъци от републиканската пътна мрежа в района.
Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачите, след което движението ще бъде пропускано. Трафикът ще се регулира от екипи на „Пътна полиция“.
