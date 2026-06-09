Въвеждат засилен мониторинг по границите на всички пратки с мляко

Снимка: Пиксабей

Със заповед на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните се въвежда засилен мониторинг на входящите пунктове на Република България на:

- всяка пратка сурово мляко с произход ЕС и трети държави чрез извършване на лабораторни анализи за общ брой микроорганизми /показател за чистота на суровото мляко/, общ брой соматични клетки /показател за здравословното състояние на животни/, наличие на инхибитори и афлатоксин М1.

- на всяка пратка млечен концентрат с произход ЕС и трети държави чрез извършване на лабораторни анализ за общ брой микроорганизми и афлатоксин М1.

- на всяка пратка мляко на прах и суроватка на прах с произход ЕС и трети държави чрез извършване на лабораторни анализ за салмонела, стафилококов ентеротоксин и афлатоксин М1.

- на всяка пратка масло с произход ЕС и трети държави чрез извършване на лабораторни анализ за салмонела и листерия моноцитогенес.

До получаване на резултатите от лабораторните анализи, транспортните средства с пратки ще изчакват на входящите пунктове.

Заповедта влиза в сила от сряда - 10 юни.

Мотивите за вземане на решение за осъществяване на засилен контрол е осигуряване на качествена и безопасна суровина за производството на всички видове млечни продукти, уточняват от БАБХ. До това решение се стигна след анализ на резултатите от засиления контрол през месец май т.г.

От направените лабораторни изследвания резултатите показват, че 24% от изследваните проби на тези продукти са били с несъответстващи резултати.

Това доведе до предприемане на допълнителни мерки към вече произведените млечни продукти, което създава административни и икономически тежести за бизнес операторите, обясняват от агенцията. На база на тези резултати България въведе мярката за недопускане на суровини с влошено качество на територията на страната.

Редактор "Екип на Петел",

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