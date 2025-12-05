Въвлечен в ало измама мъж помогна на жена от Шумен да си върне пари и златни бижута

Снимка: Пиксабей

Жена на 67 години от Шумен е въведена в заблуда от телефонни измамници вчера, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

За времето от 16:20 до 18:30 ч. измамниците успели да я убедят, че неин близък е пострадал при катастрофа в чужбина и се нуждае от парични средства. С идеята, че ще помогне за лечението му, жената приготвила парична сума в размер на 4950 лева и златни бижута, след което ги предала на мъж, с който се срещнала на паркинг в града.

Благодарение на съобразителността на 39-годишния мъж, нает по обява да извърши транспортна услуга, измамата е предотвратена, посочва БТА. Направило му впечатление, че след като се срещнали, според уговорката, жената е много разтревожена. Тя му предала 750 лева, предназначени за връщането на катастрофирал автомобил от чужбина, предала му сак с дрехи и лекарства, като му казала, че останалата сума е в приготвения от нея багаж.

Мъж потеглил с автомобила си, но последните думи на жената го провокирали да провери какво има в сака. В него той намерил голяма парична сума и златни накити. Веднага отишъл в полицейското управление в Шумен и предал багажа, парите и златните накити, които били около седем грама.

Тази сутрин жената е повикана в полицейското управление в Шумен. Служители на реда ѝ съобщили, че няма пострадали нейни близки, а парите и бижутата, които дала, след като е била въведена в заблуда по телефона, са предадени от 39-годишния мъж в полицията.

Работата по документиране на престъплението продължава.

От Областната дирекция на МВР благодарят за съобразителността на 39-годишния мъж и за това, че е разбрал навреме, че е въвлечен в телефонна измама. От полицията в Шумен напомнят на всички, които са публикували обяви за извършване на транспортни услуги и за търсене на работа като шофьори, че ако бъдат потърсени с предложение да транспортират документи, парични суми и пратки от една до друга точка само с уговорки по телефона, без да имат сключени договори и без да са виждали и знаят кой ги е наел, твърде възможно е да се използват от телефонни измамници, както и, че помагачите на телефонни измамници също носят наказателна отговорност и много често осъдените са именно те.

Криминалисти от Шумен задържаха 20-годишен мъж за измами с покупко-продажба на фургони. От Областната дирекция на МВР предупреждават и за измамни схеми с оферти за стоки на ниски цени, които се търгуват онлайн.

