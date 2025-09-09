Вайбър пусна нова функция в България

Кадър Вайбър

Viber Пазар (Viber Marketplace) - амбициозната нова функционалност на приложението Rakuten Viber - стартира официално в България от 4 септември 2025 г. Новата секция замества досегашното меню "Акценти" (Explore) и отваря дигитална витрина, през която потребителите могат лесно да открият и да се свържат с хиляди локални бизнеси - буквално на един клик разстояние.

От автосервизи до цветарски магазини, от салони за красота до услуги за дома и градината - Viber Пазар предоставя централизирана платформа, в която местните търговци получават директен достъп до клиентите си, а потребителите - до пълната гама от услуги и продукти около тях.

Viber Пазар позволява на потребителите да търсят фирми по име, да разглеждат по категории или да се възползват от персонализирани предложения на база локацията им. С едно споделяне на местоположението, приложението показва най-близките и най-актуални предложения в реално време - особено полезно при пътувания из страната. Ако потребителят реши да не споделя точното си местоположение, системата използва ориентировъчни данни, за да предложи релевантни резултати.

В допълнение, директното общуване с бизнесите е улеснено чрез чат интерфейса на Viber, без нужда от обаждания или видими телефонни номера - ключов елемент за запазване на поверителността и удобството.

Новата функционалност е насочена не само към потребителите, но и към дребните търговци, занаятчии и консултанти, които търсят начин да се позиционират онлайн без сериозни инвестиции в сайтове, маркетинг или реклама.

„Малките и микро бизнеси са сърцето на всяка икономика, но често остават извън полезрението на дигиталната среда“, коментира Ритеш Шах, генерален мениджър „Финтех“ и вицепрезидент „Бизнес решения“ в Rakuten Viber. „С Viber Пазар даваме реален шанс на тези бизнеси да бъдат открити, подкрепени и свързани с клиентите си, лесно и ефективно.“

Проучване на Европейската комисия от 2023 г. сочи, че 82% от европейците вярват в ползата от подкрепата за местния бизнес, но над 56% от малките компании изпитват затруднение да бъдат намерени онлайн. Viber се позиционира като медиатор между двете страни.

Функцията вече се разгръща поетапно в цялата страна и ще бъде достъпна за всички потребители през следващите седмици. Бизнес акаунтите са безплатни за създаване, а нови компании се присъединяват всеки ден, гарантирайки динамично съдържание в платформата.

От Rakuten Viber обещават и бъдещи надграждания на Viber Пазар, с нови инструменти и възможности както за търговците, така и за потребителите - стъпка в мисията на компанията да се превърне в супер приложение.

