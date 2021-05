Въздушен удар разруши 13-етажна жилищна сграда в ивицата Газа

Снимки Pexels

Голям атентат в ивицата Газа. Рухна 13-етажна жилищна сграда, след като по нея бе нанесен въздушен удар от Израел, съобщиха очевидци, цитирани от Ройтерс, цитирана от vesti.bg.

В нея се е помещавал офис, използван от политическото ръководство на ислямистката групировка "Хамас", която управлява ивицата Газа.

Израел изпрати днес 80 военни самолета да бомбардират палестинския анклав и струпа танкове по границата, след като израелски градове бяха обстреляни с ракети за втори пореден ден.

По информация на очевидци обитателите на сградата и живеещите в околностите са били предупредени да се евакуират около час преди удара.

Гъсти облаци черен дим се издигат над зданието, разположено на около 150 метра от местното бюро на Франс прес, съобщи френската агенция.

Бомбардировката нанесе щети и по съседни сгради. Властите в Газа засега не са съобщили за ранени или загинали.

Палестинец бе убит, а друг бе ранен днес от израелски военни в северната част на Западния бряг, съобщи палестински източник.

По думите му и двамата са служители на палестинското разузнаване.

