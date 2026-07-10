Въздушна линейка ще транспортира 13-годишно момче в тежко състояние от Сандански до София

Снимка: Булфото

Въздушна линейка ще транспортира 13-годишно момче от Сандански до София, което е в тежко състояние и се нуждае от специализиран транспорт до София. Това казаха за БТА от Центъра за спешна медицинска помощ в Благоевград.

Мисията вече е заявена и се очаква да бъде осъществена.

Това е втора въздушна медицинска мисия за седмицата в област Благоевград.

Ден по-рано въздушна линейка беше използвана за транспортиране на пациент пострадал в пожара край санданското село Левуново вчера.

Редактор "Екип на Петел",

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