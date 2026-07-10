Въздушна линейка ще транспортира ранените при катастрофата на "Тракия"

Булфото

Спасителен хеликоптер пристигна на мястото на катастрофата, за да транспортира до болнично заведение ранените при тежката катастрофата на АМ „Тракия". Това казаха от Областната дирекция на МВР-Бургас, предаде БТА.

Катастрофата е станала около 14:20 часа днес. По първоначална информация товарен автомобил (тир), движещ се в посока от София към Бургас, е преминал през разделителната мантинела и е блъснал два леки автомобила, пътуващи в посока София. В двата автомобила са пътували общо трима души. Към момента трафикът по АМ „Тракия" се отбива и в двете посоки през стария път Карнобат - Айтос - Бургас.

Редактор "Екип на Петел",

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