Въздушна линейка транспортира мъж с черепно-мозъчна травма и с опасност за живота до болница в Пловдив

снимка: МЗ

Въздушна линейка транспортира 50-годишен мъж от девинското село Гьоврен до болница в Пловдив. Той е с черепно-мозъчна травма и с опасност за живота. Сигналът за инцидента е подаден днес, а екип на Спешна помощ веднага е реагирал и е откарал пострадалия в Спешното отделение в Смолян, където е стабилизиран и състоянието е овладяно. Засега не е ясна причината за травмата на мъжът от Гьоврен.

Въздушната линейка кацна са стадиона "Септември“ в смолянския квартал "Райково". Пациентът бе прехвърлен в хеликоптера под непрекъснат медицински мониторинг. Мъжът ще бъде закаран в болница в Пловдив, пише "Фокус".

