Въздушна линейка транспортира мъж с черепно-мозъчна травма след падане в Смолян за Пловдив

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Хеликоптер транспортира мъж с черепно-мозъчна травма от Смолян за Пловдив, съобщи началникът на ОАИЛ в Смолянската болница д-р Красимир Събев.

50-годишният мъж е пострадал при падане на пътя в смолянския квартал Устово. След направените прегледи и изследвания е установено, че има кръвоизлив в мозъка и се налага опаративно лечение, предаде "Фокус".

Заради тежкото състояние на пострадалия е извикана въздушна линейка, която да закара мъжа в УМБАЛ "Св. Георги“ в Пловдив.

Редактор "Екип на Петел",

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