Въздушната линейка кацна на кръстовище, за да спаси скочила с парашут жена

Снимка: ЦСМПВ

Въздушната линейка се отзова на сигнал за жена, пострадала при скок с парашут в четвъртък. Сигналът е получен от ФСМП – Ихтиман.

Медицинският хеликоптер е насочен към района на летище Ихтиман, но поради състоянието на пострадалата каца на кръстовище в непосредствена близост до мястото на инцидента, което осигурява максимално бърз достъп на авиомедицинския екип до жената.

След оказване на необходимата спешна медицинска помощ на терен, тя е транспортирана до УМБАЛ „Света Анна“ – София, където е приета за лечение.

Медицински хеликоптер е помогнал в още две мисии в четвъртък.

Един от сигналите е подаден за 12-годишно момче, пострадало при инцидент с велосипед. Детето е транспортирано с медицински хеликоптер от УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна до вертолетната площадка на УМБАЛ „Света Екатерина“ – София. От там екип на ЦСМП – София го транспортира с линейка до „Пирогов“ , където е прието за последващо лечение.

Третата мисия е за пациентка с тежка черепно-мозъчна травма след падане от тротинетка. Жената е транспортирана по въздух от МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ – Монтана до УМБАЛ „Света Анна“ – София, където е насочена за високоспециализирано неврохирургично лечение, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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