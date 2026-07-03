Въздушната линейка кацна на кръстовище, за да спаси скочила с парашут жена
Снимка: ЦСМПВ
Въздушната линейка се отзова на сигнал за жена, пострадала при скок с парашут в четвъртък. Сигналът е получен от ФСМП – Ихтиман.
Медицинският хеликоптер е насочен към района на летище Ихтиман, но поради състоянието на пострадалата каца на кръстовище в непосредствена близост до мястото на инцидента, което осигурява максимално бърз достъп на авиомедицинския екип до жената.
След оказване на необходимата спешна медицинска помощ на терен, тя е транспортирана до УМБАЛ „Света Анна“ – София, където е приета за лечение.
Медицински хеликоптер е помогнал в още две мисии в четвъртък.
Един от сигналите е подаден за 12-годишно момче, пострадало при инцидент с велосипед. Детето е транспортирано с медицински хеликоптер от УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна до вертолетната площадка на УМБАЛ „Света Екатерина“ – София. От там екип на ЦСМП – София го транспортира с линейка до „Пирогов“ , където е прието за последващо лечение.
Третата мисия е за пациентка с тежка черепно-мозъчна травма след падане от тротинетка. Жената е транспортирана по въздух от МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ – Монтана до УМБАЛ „Света Анна“ – София, където е насочена за високоспециализирано неврохирургично лечение, пише btvnovinite.bg.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!