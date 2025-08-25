реклама

Въздушната линейка с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг, излетя към "Пирогов"

25.08.2025 / 14:07 1

Булфото

Медицински хеликоптер транспортира 4-годишния Мартин, който беше блъснат, заедно с майка си от АТВ в Слънчев бряг.

Въздушната линейка излетя малко преди 13.00 ч. от площадката на УМБАЛ-Бургас, където 12 дни лекарите се борят за живота му.

Детето ще бъде настанено в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение в "Пирогов", тъй като състоянието му изисква по-високо ниво на лекарска грижа, предаде "Новини".

 

село варна (преди 29 секунди)
Какво чакаха досега. Караянчева на секундата в транспортираха когато катастрофира.
Серж (преди 31 минути)
Дано има късмет и оцелее детето!

