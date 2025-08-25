Въздушната линейка с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг, излетя към "Пирогов"

Булфото

Медицински хеликоптер транспортира 4-годишния Мартин, който беше блъснат, заедно с майка си от АТВ в Слънчев бряг.

Въздушната линейка излетя малко преди 13.00 ч. от площадката на УМБАЛ-Бургас, където 12 дни лекарите се борят за живота му.

Детето ще бъде настанено в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение в "Пирогов", тъй като състоянието му изисква по-високо ниво на лекарска грижа, предаде "Новини".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!