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Въздушната линейка транспортира 17-годишно момиче от катастрофата край Дупница

11.07.2026 / 21:27 0

Снимка: Европейски център за транспортни политики

Двама души са загинали, а трима са ранените при катастрофата, която стана по-рано тази вечер на изхода на Дупница, съобщиха за БТА от пресцентъра на МВР. Инцидентът стана малко след 19:00 ч.
 
Водач на лек автомобил се е ударил в ремарке, паркирано извън пътя. По информация на МВР е загинал шофьорът на колата и негов спътник на предната седалка. 

Пострадалите са в болница. Сред тях е момиче, което е тежко ранено и е откарано с медицински хеликоптер в столичната болница "Света Анна", уточниха от МВР. 
 
От Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха уточниха за БТА, че въздушната линейка е транспортирала 17-годишно момиче от мястото на инцидента. То е в тежко състояние, откарано е в столичната болница "Света Анна". 
 
Движението в района на катастрофата вече е отворено, след като беше ограничено.

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