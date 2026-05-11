Въздушната линейка транспортира мъж с анавризма от Смолян към София

Хеликоптер транспортира мъж в тежко състояние от Смолян към София. Въздушната линейка е извикана от началника на Спешното отделение д-р Васил Гривнев, след като се е наложило спешното транспортиране на 50-годишен мъж от село в община Мадан с тежка черепно-мозъчна травма, пише "Фокус".

По първоначална информация най-вероятно става дума за аневризма. Вследствие на кръвоизлива мъжът е паднал и е ударил главата си, което допълнително е усложнило състоянието му.

Пациентът ще бъде транспортиран с хеликоптера до УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов“ за оказване на специализирана животоспасяваща медицинска помощ, каза още д-р Гривнев.

