Въздушната линейка транспортира мъж с тежки изгаряния след пожар край село Левуново

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Мъж е с тежки изгаряния по гърба и крайниците след голям пожар, избухнал край санданското село Левуново, съобщават от БНТ. Пострадалият е бил транспортиран по спешност с медицински хеликоптер за лечение в София, след като раните му са били обработени на място от медицински екипи. Информацията за инцидента бе потвърдена от Спешна помощ - Сандански.

По първоначални данни пострадалият мъж е отглеждал животни в района на село Левуново. При избухването на огъня той се е опитал да помогне в овладяването на стихията и спасяването на стопанството си, което е довело до тежките наранявания.

„Раните му са обработени и е транспортиран с медицински хеликоптер за лечение в София“, посочват медиците от Спешна помощ - Сандански.

Към настоящия момент огнената стихия е напълно овладяна. На мястото на инцидента продължават да работят екипи на пожарната и десетки доброволци, които разчистват огнищата до пълното им потушаване, пише dunavmost.com.

Движението по преминаващата в близост автомагистрала "Струма" се осъществява нормално. От Пътна полиция призовават шофьорите да преминават с повишено внимание в района на задимяването. Официалните власти уверяват, че няма опасност за населението в близките населени места.

Редактор "Екип на Петел",

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