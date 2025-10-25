Важен ден за България на 28 октомври

снимка: МС

Еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен пристига на визита у нас. Той ще посети страната ни на 28 октомври, съобщава БНР, позовавайки се на Европейската комисия.

Йоргенсен ще инспектира Вертикалния газов коридор, който трябва да свърже Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова. Заедно с енергийните министри от тези страни комисарят ще посети съоръженията в процес на изграждане, допълват от Факти бг.

Освен това ще бъдат дискутирани значението на повишаването на енергийната сигурност и диверсифицирането на доставките на газ в Централна и Югоизточна Европа.

Преди да посети България еврокомисарят ще бъде на визита и в Румъния.

