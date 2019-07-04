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Важен ден за доктора от Пловдив, който уби крадеца Жоро Плъха

04.07.2019 / 07:58 1

Пловдивския окръжен съд ще гледа делото срещу  49-годишния доктор Иван Димитров, който преди година и 4 месеца застреля и уби крадец в имота си, съобщава bTV.

На предишното заседание делото беше отложено заради отсъствие по болест на съдия-докладчика. Срещу д-р Димитров е повдигнато обвинение за убийство, извършено при превишаване на пределите на неизбежната отбрана.

Рано сутринта на 2 март 2018 г. той застреля с незаконно оръжие в гаража си осъждания многократно за кражби жител на квартал „Столипиново” Георги Джевизов. 

Според прокуратурата лекарят убил проникналия в имота му апаш, след като бил нападнат с нож. За да се защити, д-р Димитров употребил огнестрелно оръжие – незаконно притежаван пистолет

 

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Коментари
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kris (преди 1 час)
Рейтинг: 149749 | Одобрение: 56054
Освободете Доктора бе, мушмуроци......И вашето време идва, Плъхове нещастни.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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