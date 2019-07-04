Важен ден за доктора от Пловдив, който уби крадеца Жоро Плъха

Пловдивския окръжен съд ще гледа делото срещу 49-годишния доктор Иван Димитров, който преди година и 4 месеца застреля и уби крадец в имота си, съобщава bTV.



На предишното заседание делото беше отложено заради отсъствие по болест на съдия-докладчика. Срещу д-р Димитров е повдигнато обвинение за убийство, извършено при превишаване на пределите на неизбежната отбрана.



Рано сутринта на 2 март 2018 г. той застреля с незаконно оръжие в гаража си осъждания многократно за кражби жител на квартал „Столипиново” Георги Джевизов.



Според прокуратурата лекарят убил проникналия в имота му апаш, след като бил нападнат с нож. За да се защити, д-р Димитров употребил огнестрелно оръжие – незаконно притежаван пистолет

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНИЯ ОТ ГЕРБ ЗАКОН ЗА ЦЕНЗУРА НА МЕДИИТЕ В ИНТЕРНЕТ СПИРАМЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПИСАНЕ НА КОМЕНТАРИ БЕЗ АВТОР В САЙТА!

ЗА ДА КОМЕНТИРАТЕ СТАТИЯТА, МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА СЕКУНДИ ТУК - https://petel.bg/registration.html